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МЧС: на севере Прикамья ожидаются заморозки
В связи с прогнозируемыми заморозками Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует владельцам садовых и огороднических участков организовать укрытие деревьев и посадок защитным материалом с малой теплопроводностью; водителям - соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию.
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