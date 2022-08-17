В Прикамье за сутки выявлено 368 заболевших коронавирусом
Новые случаи заболевания диагностированы в 32 территориях края: в Перми, Березниках, Кизеле, Губахе, Кудымкаре, Кунгуре, в Чусовском, Пермском, Кунгурском, Нытвенском, Верещагинском, Краснокамском, Очёрском, Александровском, Добрянском, Красновишерском, Суксунском, Кудымкарском, Горнозаводском, Юсьвинском, Частинском, Большесосновском, Юрлиснком, Лысьвенском, Оханском, Соликамском, Березовском, Гайнском, Кочевском, Ординском, Кишертском и Карагайском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 856 человек.
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