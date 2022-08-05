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В Кунгурском районе произошел пожар на полигоне ТБО
Надежда Абиджба, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Первыми прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит тление мусора - площадь уточняется. Тление мусора локализовано 5 августа в 04:47, проводятся мероприятия по ликвидации тления. Сотрудниками оперативно-дежурной смены ЦУКС Главного управления МЧС России по Пермскому краю данные о происшествии направлены в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю. По данным и в соответствии с результатами лабораторных испытаний, проведенных «Центром гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», содержание исследуемых загрязняющих веществ в воздухе населенных пунктов и дачных массивов, находящихся в непосредственной близости к полигону ТБО, не превысило предельно допустимой концентрации. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Угроза жизни и здоровью населения, а также окружающей среде – отсутствует. В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются".
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