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В Прикамье пройдет фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах»
6 августа в рамках фестиваля исторической реконструкции «На Хохловских холмах», состоится Августовский Исторический Стрелковый Турнир (А.И.С.Т). Участников турнира ждут такие упражнения, как «Сбей шапку», «Платок», «Маятник», «Охота», а гости фестиваля смогут увидеть зрелищные выступления лучников.На интерактивных площадках можно будет прикоснуться к истории Средневековья, а атмосфера средневековых походов будет воссоздана в историческом походном лагере. На мастер-классах можно увидеть работу мастеров, попробовать себя в таких ремеслах, как плетение, обработка стекла огнем, изготовление кольчуги.
Одной из площадок фестиваля станет «Детинец», где разместятся арт-объекты «Древний русский город» и «Русский народный календарь», ремесленные площадки и площадки с русскими настольными играми. Можно будет поиграть в традиционные русские подвижные игры – лапта и «Пекарь», научиться водить хороводы.
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