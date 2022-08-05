Под Краснокамском легковой автомобиль сбил лося

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Ущерб в таких случаях придется возмещать. При наличии страховки претензию направят в страховую компанию, при отсутствии ОСАГО - владельцу авто. По приказу Минприроды России, таксовая стоимость одной особи лося - 80 тысяч рублей, медведя - 60 тысяч, косули - 40 тысяч, кабана - 30 тысяч рублей.
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