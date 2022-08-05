В Прикамье пройдет фестиваль исторической реконструкции «На Хохловских холмах» →
Суточный показатель заболевших COVID-19 в Прикамье вновь превысил 200 человек
Новые случаи заболевания диагностированы в 16 территориях края: в Перми, Березниках, Кунгуре, Краснокамском, Пермском, Верещагинском, Суксунском, Чусовском, Лысьвенском, Соликамском, Добрянском, Ильинском, Очерском, Чердынском, Березовском и Кишертском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 8 852 человека.
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