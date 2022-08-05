Пик жары ещё впереди

Температура воздуха в Пермском крае будет только повышаться. Синоптики говорят, +30 столбик термометра достигнет уже в пятницу. При этом пик жары еще впереди. Евгения Пищальникова, начальник отдела метеорологических прогнозов Пермского Гидрометцентра: "Столбик термометра превысит отметку в 30 градусов уже в пятницу. Сперва эта жара накроет юго-восточную часть региона, потом распространится на центральные, южные районы, но до северных не доберется. Тем не менее, в дневное время на севере региона +28 градусов, по остальной территории +32, в городе +29…+31С. Ночная температура к выходным начинает повышаться и уже +12…+17 градусов, в Перми около +15С. Такой характер погоды сохранится до понедельника включительно. Во второй половине дня понедельника будет подходить холодный фронт, он может локально принести сильные ливни, грозы, шквалистое усиление ветра, но основная его деятельность проявится во вторник".