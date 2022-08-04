Главе региона представили комплексный план развития Березовского округа

Планы по развитию Березовского округа защищали на системном часе при губернаторе края. Традиционно, на примерах того, что уже построено, проложено или благоустроено.Утреннюю пробежку Алексей Мезенцев совершает на обновленной набережной в Березовке. Здесь сделали асфальтированные пешеходные дорожки, а еще редкость для села - засеяли газон.Алексей Мезенцев, житель села Березовка: "В данный момент у нас это самое любимое место для наших березовцев".Кроме того, установили скамейки и уличное освещение. Набережную пруда преобразили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На береговой полосе также появилась полноценная детская площадка. По просьбам жителей сделали место для купания.А рядом с набережной благоустроили парк, где теперь занимаются скандинавской ходьбой все желающие.Галина Старцева, жительница села Березовка: "Каждый вечер занимаемся скандинавской ходьбой, кто так гуляет. Очень нравится".В рамках национального проекта «Культура» открылась модельная библиотека. Сделали косметический ремонт, закупили мебель, привезли более тысячи книг.Кроме того, в библиотеке еженедельно будут проходить курсы повышения компьютерной грамотности для пенсионеров. Они будут заниматься на новых современных моноблоках.Все объекты входят в комплексный план развития округа. Аналогичные документы по поручению губернатора Дмитрия Махонина разрабатываются во всех муниципалитетах Прикамья. Глава Березовского округа рассказал о планах в территории на среднесрочную перспективу. Сейчас одна из приоритетных задач для местных властей — развитие спорта.Игорь Чайкин, глава Березовского МО: "Добиваемся, что в каждом административном центре бывших поселений, в каждой школе будет открытая универсальная спортивная площадка, отремонтированные спортзалы во всех школах. Будет построена хоккейная коробка".План развития составлен с учётом пожеланий местных жителей. Так, по просьбам людей в Березовском округе уже отремонтировано 8 дорог в частном секторе, в том числе в окружном центре по улице Кошевого.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Есть над чем работать, в том числе в вопросах ЖКХ, благоустройства, содержания дорог. Потенциал и в производстве сельхозпродукции имеется".В краевом правительстве утверждают, что нацелены на благоустройство во всех, даже малых населенных пунктах региона, чтобы у всех жителей были равные, комфортные возможности для жизни.