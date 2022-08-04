Главе региона представили комплексный план развития Березовского округа
Алексей Мезенцев, житель села Березовка: "В данный момент у нас это самое любимое место для наших березовцев".
Кроме того, установили скамейки и уличное освещение. Набережную пруда преобразили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На береговой полосе также появилась полноценная детская площадка. По просьбам жителей сделали место для купания.
А рядом с набережной благоустроили парк, где теперь занимаются скандинавской ходьбой все желающие.
Галина Старцева, жительница села Березовка: "Каждый вечер занимаемся скандинавской ходьбой, кто так гуляет. Очень нравится".
В рамках национального проекта «Культура» открылась модельная библиотека. Сделали косметический ремонт, закупили мебель, привезли более тысячи книг.
Кроме того, в библиотеке еженедельно будут проходить курсы повышения компьютерной грамотности для пенсионеров. Они будут заниматься на новых современных моноблоках.
Все объекты входят в комплексный план развития округа. Аналогичные документы по поручению губернатора Дмитрия Махонина разрабатываются во всех муниципалитетах Прикамья. Глава Березовского округа рассказал о планах в территории на среднесрочную перспективу. Сейчас одна из приоритетных задач для местных властей — развитие спорта.
Игорь Чайкин, глава Березовского МО: "Добиваемся, что в каждом административном центре бывших поселений, в каждой школе будет открытая универсальная спортивная площадка, отремонтированные спортзалы во всех школах. Будет построена хоккейная коробка".
План развития составлен с учётом пожеланий местных жителей. Так, по просьбам людей в Березовском округе уже отремонтировано 8 дорог в частном секторе, в том числе в окружном центре по улице Кошевого.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Есть над чем работать, в том числе в вопросах ЖКХ, благоустройства, содержания дорог. Потенциал и в производстве сельхозпродукции имеется".
В краевом правительстве утверждают, что нацелены на благоустройство во всех, даже малых населенных пунктах региона, чтобы у всех жителей были равные, комфортные возможности для жизни.
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