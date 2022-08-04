← Главе региона представили комплексный план развития Березовского округа
Песочная анимация и музыка из "Гарри Поттера". В Перми вспомнили историю мальчика, который выжил →
Фермерские деликатесы - от Абхазии до Камчатки
Светлана Атакулова: "Мне показался хорошего качества, крупный лист, хороший запах. А вообще, тут богатый выбор! На любой вкус можно выбрать".
Угодят вкусу даже самых взыскательных гурманов и у прилавка со знаменитыми сырами из Адыгеи и Кубани: чечил, сулугуни, выдержанные и молодые.
В мясном секторе: колбасы, суджук, бастурма, сыровяленые конина и косуля, легендарный хамон - свиной окорок, что вялится аж 4 года.На прилавке с Дарами Камчатки более 20 видов рыбы. Есть редкий атлантический клыкач. Приковывает взгляд, словно откалиброванная, икра чавычи. К дегустации рекомендована белорыбица.Судя по ажиотажу у прилавка, в рекомендациях не нуждаются: жгучие красная и зелёная аджика, абхазские приправы с уникальными купажами от фермеров. На ярмарке всё предлагают пробовать, а потому что уверены в качестве продукции. Легендарные сухофрукты из Армении.
А ещё мёд, варенье, чурчхела - таких в обычном магазине не купишь, как и диетических халвы, лукума и щербета, показаны даже диабетикам.
На ярмарке есть программа лояльности для постоянных клиентов. Единожды заполнив анкету, можно впоследствии получать скидку 10% на весь ассортимент. Успеть оценить тонкий вкус фермерских деликатесов можно в уличном павильоне возле Пермской ярмарки по 7 августа.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Главе региона представили комплексный план развития Березовского округа
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.08.2022
Туристы, осторожно! Каменный город облюбовала медведица с медвежатами
В Прикамье почти 140 тысяч должников ограничены в праве выезда за пределы России
По темпам жилищного строительства Прикамье оказалось на первом месте в ПФО
На Средней дамбе стартовал финальный этап работ
В Прикамье начали работу еще шесть модельных библиотек нацпроекта «Культура»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.08.2022
К 300-летию Перми. В краевом центре продолжаются работы по благоустройству Слудской горки
Лес кормит. В Прикамье стартовал сезон сбора черники
Добавить комментарий: