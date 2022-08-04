Фермерские деликатесы - от Абхазии до Камчатки

Чай, специи, сладости, мясные деликатесы, сыры из овечьего молока и сухофрукты. Настоящий рай для гурмана еще доступен на ярмарке «От Абхазии до Камчатки».Самый терпкий из чёрных сортов чая получается, когда собирают верхние два листочка. За его стратегическим запасом, фирменными рецептами и просто хорошим настроением Светлана Атакулова с подругой на ярмарку «От Абхазии до Камчатки» приехали из Краснокамска.Светлана Атакулова: "Мне показался хорошего качества, крупный лист, хороший запах. А вообще, тут богатый выбор! На любой вкус можно выбрать".Угодят вкусу даже самых взыскательных гурманов и у прилавка со знаменитыми сырами из Адыгеи и Кубани: чечил, сулугуни, выдержанные и молодые.В мясном секторе: колбасы, суджук, бастурма, сыровяленые конина и косуля, легендарный хамон - свиной окорок, что вялится аж 4 года.На прилавке с Дарами Камчатки более 20 видов рыбы. Есть редкий атлантический клыкач. Приковывает взгляд, словно откалиброванная, икра чавычи. К дегустации рекомендована белорыбица.Судя по ажиотажу у прилавка, в рекомендациях не нуждаются: жгучие красная и зелёная аджика, абхазские приправы с уникальными купажами от фермеров. На ярмарке всё предлагают пробовать, а потому что уверены в качестве продукции. Легендарные сухофрукты из Армении.А ещё мёд, варенье, чурчхела - таких в обычном магазине не купишь, как и диетических халвы, лукума и щербета, показаны даже диабетикам.На ярмарке есть программа лояльности для постоянных клиентов. Единожды заполнив анкету, можно впоследствии получать скидку 10% на весь ассортимент. Успеть оценить тонкий вкус фермерских деликатесов можно в уличном павильоне возле Пермской ярмарки по 7 августа.