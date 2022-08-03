«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.08.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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01.07.2022 в 11:48
14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
27.06.2022 в 16:30
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 16:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.08.2022
Движение по Средней дамбе откроют 4 августа в 15:00
В Перми начался ремонт участка улицы Куйбышева
В краевом Управлении Росреестра возобновлен личный прием граждан
В Прикамье обсудили вопрос ликвидации аварийного жилого фонда
В Сети появилось видео смертельной аварии на трассе Полазна-Чусовой
Минкульт Прикамья: фестивальное движение возвращается к «допандемийным» масштабам
Вишерский заповедник показал, как будет выглядеть восстановленная часовня на вершине Полюда
Новое направление: 3 августа в Перми приземлится первый самолет прямого рейса из Нижнего Новгорода
В Перми пройдет субботник по очистке берегов рек
Подружились на сайте знакомств. Альфонсу из Добрянки, который обокрал женщину, вынесен приговор
На заседании правительства региона обсудят меры социальной поддержки
Туристы, осторожно! Каменный город облюбовала медведица с медвежатами
В Прикамье почти 140 тысяч должников ограничены в праве выезда за пределы России
По темпам жилищного строительства Прикамье оказалось на первом месте в ПФО
На Средней дамбе стартовал финальный этап работ
В Прикамье начали работу еще шесть модельных библиотек нацпроекта «Культура»
С выбором профессии и поступлением в вуз поможет "Открытый университет"
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.08.2022
В Перми вынесен приговор двум нигерийцам, обманывавшим женщин
Банк России: количество выявленных фальшивых банкнот в Прикамье сократилось в два раза
Появились новые подробности в деле о столкновении катера и сухогруза на Каме
На Илью до обеда — лето, после обеда — осень
Пермь получит 200 млн рублей на обустройство туристического центра
К 300-летию Перми. В краевом центре продолжаются работы по благоустройству Слудской горки
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Туристы, осторожно! Каменный город облюбовала медведица с медвежатами
В Прикамье почти 140 тысяч должников ограничены в праве выезда за пределы России
По темпам жилищного строительства Прикамье оказалось на первом месте в ПФО
На Средней дамбе стартовал финальный этап работ
В Прикамье начали работу еще шесть модельных библиотек нацпроекта «Культура»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.08.2022
К 300-летию Перми. В краевом центре продолжаются работы по благоустройству Слудской горки
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В Прикамье обсудили комплексный план развития Ильинского округа
Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после происшествия на Каме
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