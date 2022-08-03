Туристы, осторожно! Каменный город облюбовала медведица с медвежатами

Территорию Каменного города могут закрыть для посещения туристов. Пока людям приезжать сюда просто не рекомендуют. Дело в том, что есть подозрение, что природный памятник облюбовала медведица с медвежатами. Лежку зверя инспектор заповедника обнаружил в полусотне метров от туристической тропы. После этого в дирекции заповедника попросили туристов временно воздержаться от посещения ландшафтного заповедника. По крайней мере, до тех пор, пока окрестности не обследуют охотинспекторы.
Сергей Колпаков, начальник отдела природного парка Пермский: "Будут проводиться мероприятия с охотниками, с собаками, пройдем территорию, проверим, подтверждена ли эта версия, и в ближайшее время скажем, можно ли посещать данную территорию людям".
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