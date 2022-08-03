В Прикамье почти 140 тысяч должников ограничены в праве выезда за пределы России

По состоянию на 1 августа в Пермском крае действовало порядка 138 989 тысяч постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации. Об этом заявили в УФССП по Пермскому краю. Ранее в службе сообщили, что благодаря ограничению в праве выезда с начала года с должников удалось взыскать почти 300 млн рублей.Федеральная служба судебных приставов совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустили новый сервис «Ход снятия ограничения выезда из России» на портале Госуслуг. Сервис позволит гражданам-должникам с помощью нового информера мгновенно получить сведения об ограничении выезда за пределы страны, которые отобразятся на главной странице личного кабинета.Напомним, размер задолженности по судебным решениям, при которой может быть установлено ограничение выезда, составляет 30 тысяч рублей, за исключением некоторых категорий исполнительных производств, например, о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением. В таких случаях минимальный порог для вынесения ограничения составляет сумму в 10 тысяч рублей.Кроме того, если должником требования исполнительного документа не будут исполнены по истечении двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения, судебный пристав вправе ограничить должнику выезд из страны при сумме задолженности, превышающей 10 тыс. руб.