По темпам жилищного строительства Прикамье оказалось на первом месте в ПФО

По темпам жилищного строительства Пермский край оказался на первом месте в Приволжском федеральном округе. Таковы данные за полугодие. Причем речь идет не только о многоквартирных домах, но и об индивидуальной застройке.В жилой комплекс на Сапфирной Наталья с маленькой Таисией заехали сразу после сдачи первого дома. Маму привлекло расположение и перспектива этого района, но самое главное - комфортные условия для дочки.Наталья Телицина: "Нет машин, нет посторонних людей. Дети на площадках босиком гуляют. Все везде чисто, ухожено".Вместе с жильем строительство необходимой социальной и транспортной инфраструктуры ведется в Прикамье с 2020 года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Еще один пример, когда при возведении комплекса заботятся о людях - семейный квартал «I love» на Барамзиной. Помимо прочего, здесь возводят детский сад. В непосредственной близости- новая автомобильная развязка.Прямо из окна видно участок улицы Барамзиной, которая готовится к реконструкции. Впоследствии она вольется в улицу Строителей. По итогу получится большая автомагистраль, которая соединит Восточный и Западный обходы, а также Кировский район и центр. Выбрать есть из чего. К примеру, на Борцов Революции в строящемся «Экопарке Сосновый» застройка малоэтажная, а упор сделан на Экологию. Это относится не только к расположению, но и выбору стройматериалов.Между тем, по данным Росстата, темп роста строительства в Прикамье за первое полугодие этого года достиг почти 205%, введено в эксплуатацию один миллион квадратов жилья. По динамике прироста – это первое место в рейтинге ПФО. По абсолютному показателю – Пермский край входит в ТОП-3 в округе. Причем речь идет не только о многоквартирных домах, но и об индивидуальных застройках.Антон Удальев, председатель комитета по развитию инфраструктуры ЗС Пермского края: "На сегодняшний день, особенно в тех условиях, которых мы находимся, это очень важный показатель, который мы смогли достигнуть. И в первую очередь это показатель благосостояния жителей Пермского края".Как заявлено, положительная динамика роста строительства продолжается четвертый год. По данным Минстроя, годовой план уже выполнен на 85%. Этот вопрос держит на личном контроле губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Эти цифры нам не кажутся запредельными, мы должны выходить на 2 млн жилищного строительства. И в этом году у нас темпы уже больше, чем на 200 процентов превышаем".Маленькая Таисия уже в следующем году пойдет в новый детский сад, который расположился рядом с жилым комплексом, а когда вырастет - и в школу. Она откроет двери для 1626 учеников уже в 2023 году.