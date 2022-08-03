В Прикамье начали работу еще шесть модельных библиотек нацпроекта «Культура»

В июле текущего года в Пермском крае свои двери для читателей открыли шесть библиотек преобразованных в модельные. Эти проекты выиграли конкурс на получение федерального и регионального финансирования в рамках нацпроекта «Культура», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.Центральная городская библиотека Добрянки стала большой современной площадкой с элементами лофта для комфортного времяпрепровождения. В учреждении оборудованы функциональные зоны. Появилось специальное помещение – кабинет деловой информации, в котором по графику работают различные общественные организации города. Читальный зал тоже преобразился – теперь это уютное помещение для разнообразных видов деятельности. Есть специальная воркшоп-зона – автономное пространство общения и проведения досуга. Зона справочно-информационного чтения объединяет пространство чтения периодики и работы онлайн – на современных компьютерах и с использованием VR-очков. Фонд пополнился 3 179 экземплярами новых книг.Барда выиграла сразу два конкурса – федеральный и региональный, на модернизацию детской и взрослой библиотек.В Березовке открылась первая модельная библиотека. По дизайн-проекту пространство стало тематически зонировано. Здесь разместились мобильные стеллажи с периодикой и полки выдачи книг. Во время ожидания посетители смогут скоротать время на мягких диванах или в библиотечном кафе. Планируется использовать это пространство также для выставок и книжного магазина. Теперь здесь есть и событийное пространство, которое соединяет в себе функции конференц-зала, зала для кинопоказов, а также место для молодежной студии.Еще два учреждения культуры после обновления открылись в Перми – библиотека № 21 (ул. Гашкова, 20) и Центральная детская библиотека им. Воробьёва (ул. Чернышевского, 5). К услугам посетителей комфортное многофункциональное пространство, доступ к цифровому контенту, в том числе к Национальной электронной библиотеке, мультимедиа оборудованию.На сегодня в Пермском крае открыто 25 модельных библиотек. Регион – один из лидеров в стране по количеству учреждений. Благодаря инициативе губернатора Дмитрия Махонина новые модельные библиотеки открываются не только за счет федеральной субсидии, но и за счет региональной.В сентябре после обновления свои двери откроют еще два учреждения в рамках регионального отбора. Последние приготовления перед важной датой проводят Детская библиотека в с. Юрла и библиотека № 2 в с. Романово близ Березников. К концу года сеть модельных библиотек Пермского края будет насчитывать 27 адресов.