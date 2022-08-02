«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.08.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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01.07.2022 в 11:48
14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
27.06.2022 в 16:30
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 16:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.08.2022
В Перми вынесен приговор двум нигерийцам, обманывавшим женщин
Банк России: количество выявленных фальшивых банкнот в Прикамье сократилось в два раза
Появились новые подробности в деле о столкновении катера и сухогруза на Каме
На Илью до обеда — лето, после обеда — осень
Пермь получит 200 млн рублей на обустройство туристического центра
К 300-летию Перми. В краевом центре продолжаются работы по благоустройству Слудской горки
Лес кормит. В Прикамье стартовал сезон сбора черники
В Прикамье обсудили комплексный план развития Ильинского округа
Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после происшествия на Каме
В Пермском крае стартовала акция "Цветы жизни"
Из Перми запустили восемь новых субсидируемых рейсов по России
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.08.2022
В Перми 2 августа будет запрещена продажа алкогольной продукции
По факту гибели ребенка из-за упавших футбольных ворот возбуждено уголовное дело
В ДТП возле поселка Дивья погибли четыре человека
1 августа завершается Свято-Серафимовский Крестный ход
Стартовал второй этап преображения парка вдоль Слудской горки у эспланады
В Александровске на 5-летнего мальчика упали футбольные ворота
Ведется проверка по делу столкновения катера с баржей в Прикамье, где пострадали девять человек
В Лысьве начали благоустраивать новую набережную вдоль пруда
Ярмарка «От Абхазии до Камчатки» продлится в Перми по 7 августа
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
К 300-летию Перми. В краевом центре продолжаются работы по благоустройству Слудской горки
Лес кормит. В Прикамье стартовал сезон сбора черники
В Прикамье обсудили комплексный план развития Ильинского округа
Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после происшествия на Каме
В Пермском крае стартовала акция "Цветы жизни"
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.08.2022
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.07.2022
В Кудымкаре будут судить лжепродавца породистых щенков
В Перми для ремонта теплосети закроют движение на участке ул. КИМ
Главного врача Пермского краевого онкодиспансера наградили орденом Пирогова
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