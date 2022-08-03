На Средней дамбе стартовал финальный этап работ

На Средней дамбе в Перми подрядчик приступил к фрезерованию дорожного покрытия. Это финальный этап работ. Проезжую часть оденут в новый асфальт, нанесут разметку, и можно будет запускать движение. В лучшем случае это может произойти в ближайшие дни, и строители обещают постараться, чтобы именно так и произошло. Но как бы ни развивались события, в субботу транспорт уже точно сюда вернется.Вадим Васильев, заместитель директора МКУ «Пермблагоустройство»: "Подрядчик идет у нас в графике, и до шестого числа, как мы и озвучивали ранее, движение на объекте будет открыто полностью".Напомним, движение по Средней дамбе было перекрыто полностью 17 июля. Строители, занимавшиеся ремонтом переходных плит, обнаружили серьезный размыв грунта у опор моста. Комиссия по чрезвычайным ситуациям под председательством главы Перми Алексея Дёмкина в кратчайшие сроки утвердила новый план работ. Было принято решение закрыть полностью движение по мосту. Так как транспорт отсюда ушел, удалось еще и сократить сроки ремонта (Ранее планировалось заниматься восстановлением переходных плит до 20 августа).Что касается обнаруженного размыва грунта, то источник был найден и устранен. Им оказались подземные ключи. Сейчас сделаны дренажи, вода в дальнейшем не будет размывать грунт.Равиль Галиев, начальник участка: "Мы сделали дренажи, поймали воду, то есть её отвели, и она уже контролируемо бежит, вода не будет размывать в дальнейшем".