К 300-летию Перми. В краевом центре продолжаются работы по благоустройству Слудской горки

В Ленинском районе Перми начались работы по благоустройству нижнего яруса Слудской горки. Обновление пространства вдоль улицы Петропавловской на участке от улицы Попова до Крисанова началось в 2021 году и проводится в рамках подготовки к 300-летию Перми.Работы по благоустройству на постоянном контроле у городских властей. С очередной инспекцией сегодня выходит и.о. главы Ленинского района Александр Русанов. Основные работы постепенно перемещаются в нижний ярус Слудской горки, ближе к улице Петропавловской. К зеленым насаждениям во время проведения этих работ вообще особое отношение. Деревья и кустарники постарались максимально сохранить, после обследования убрали только старые и больные. Кроме этого, по плану только в нижней части должны высадить 90 новых ив, берез и можжевельников. Ну и конечно, газон, к нему отдельное внимание.Илюса Збруева, заведующий кафедрой лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГАТУ: "Деградация газонных трав всегда идет, и поэтому периодически его тоже надо менять. Обязательно готовим почву, выравниваем, утрамбовываем почву, сеем и еще раз утрамбовываем, выравниваем, чтобы у нас была ровная идеальная поверхность". В верхней части уже вымощены пешеходные дорожки, оформились газоны, устанавливается детская площадка и тренажеры.Понятно, что работы еще не закончены, и для того чтобы представить себе окончательный вид Слудской горки, нужно напрячь фантазию. В качестве подсказки - линии на спортивной площадке, это разметка для будущей резиновой крошки, она будет здесь уложена разных цветов. В нижней части планируется на просто проложить новые дорожки. Появится новое освещение и видеонаблюдение — все для безопасности жителей. Найдется место и для спортивной площадки, и для настольных игр.Александр Русанов, и.о. главы администрации Ленинского района г. Перми: "Это общественное пространство, оно достаточно значимо для города, и мы его, конечно, ремонтируем для всех горожан. Оно будет пользоваться спросом, будет интересно как для людей старшего поколения, так и родителей, детей".Для того чтобы держать руку на пульсе, местная администрация проводит постоянные встречи с жителями. Любые пожелания включаются в план работ. Таким образом в проекте появилась отдельная площадка, на которой смогут гулять четвероногие друзья.