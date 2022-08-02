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Лес кормит. В Прикамье стартовал сезон сбора черники
Чернику собирают для себя и на продажу. По словам сельчан, некоторые зарабатывают в сезон десятки тысяч, ведь ягода по вкусу с другими не сравнится, и в листьях тоже есть прок.Ульяна Терёхина: "Листики у черники целебные. Мы их с чаем завариваем".
У низкорослого кустарничка ценный состав. Даже против сердечных болезней черника — мощный профилактический инструмент. Если есть ее регулярно, нормализуется вес.
Черника — диетический продукт, в 100 граммах этой ягоды в среднем всего 50 килокалорий.
Между тем, та же горсть обеспечивает суточную потребность человека в железе, магнии, марганце, витаминах А и С. Свежую чернику подают на стол, делают кисель и пироги.Любовь Терёхина: "Улучшает иммунитет, и для зрения, и для кожи тоже она полезна. Коми-пермяки эту ягоду называют молодильной".
На чернику всегда есть спрос: в сезон ее активно заготавливают на зиму — варят, сушат и замораживают. Вдоль местной трассы тут и там стоят сборщики со свежим товаром, с ними можно поторговаться.Светлана Кузнецова: "Только что из леса. Цена черники 100-120 рублей, иногда и 150, как получится".
В Кудымкаре ягоды дороже, но покупателей достаточно. По словам продавцов, в Перми черника сейчас заставит и кошелек похудеть, ведь за литр ягод просят больше трех сотен рублей.Виктория: "Ягодки мы возим с Кочёвского района. Продаем за 200 рублей литр. Ягода второй день на рынке. Сбор только начался".
Северяне пока не устали от черничных пятен руки отмывать. Будут собирать чернику еще три недели, затем и другие ягоды созреют. На очереди — брусника.
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