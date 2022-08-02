Лес кормит. В Прикамье стартовал сезон сбора черники

Сезон сбора черники в Пермском крае стартовал раньше обычного - ягоды в лесах хватает, хотя можно поступить проще и отправиться на рынок. Тем более, что добытчики зарабатывают здесь десятки тысяч рублей за сезон. Что дешевле?У добытчиц черники из села Юксеево Кочёвского округа нет спецорудий, лишь тара на поясе и редкостное терпение. В лесу Мария Шадрина как всегда промышляет в компании. Так ягод в ведрах больше, ведь сбор безопасней, дольше, веселей.Мария Шадрина: "Из-за погоды сезон начался позже, но урожай хороший. Места мы все знаем, ходим сюда как на работу, так как лес нас кормит".Чернику собирают для себя и на продажу. По словам сельчан, некоторые зарабатывают в сезон десятки тысяч, ведь ягода по вкусу с другими не сравнится, и в листьях тоже есть прок.Ульяна Терёхина: "Листики у черники целебные. Мы их с чаем завариваем".У низкорослого кустарничка ценный состав. Даже против сердечных болезней черника — мощный профилактический инструмент. Если есть ее регулярно, нормализуется вес.Черника — диетический продукт, в 100 граммах этой ягоды в среднем всего 50 килокалорий.Между тем, та же горсть обеспечивает суточную потребность человека в железе, магнии, марганце, витаминах А и С. Свежую чернику подают на стол, делают кисель и пироги.Любовь Терёхина: "Улучшает иммунитет, и для зрения, и для кожи тоже она полезна. Коми-пермяки эту ягоду называют молодильной".На чернику всегда есть спрос: в сезон ее активно заготавливают на зиму — варят, сушат и замораживают. Вдоль местной трассы тут и там стоят сборщики со свежим товаром, с ними можно поторговаться.Светлана Кузнецова: "Только что из леса. Цена черники 100-120 рублей, иногда и 150, как получится".В Кудымкаре ягоды дороже, но покупателей достаточно. По словам продавцов, в Перми черника сейчас заставит и кошелек похудеть, ведь за литр ягод просят больше трех сотен рублей.Виктория: "Ягодки мы возим с Кочёвского района. Продаем за 200 рублей литр. Ягода второй день на рынке. Сбор только начался".Северяне пока не устали от черничных пятен руки отмывать. Будут собирать чернику еще три недели, затем и другие ягоды созреют. На очереди — брусника.