В Прикамье обсудили комплексный план развития Ильинского округа

Системное развитие Ильинского округа обсуждали сегодня у губернатора Дмитрия Махонина. Требование к местной власти прежнее - жизнь людей должна быть комфортной. Таких масштабных работ Ильинский дом культуры ещё не видел, говорит Владимир - меняют системы вентиляции и отопления, кроме того, зрительный зал на триста мест, который буквально соберут заново, включая сцену. Владимир Беляев, главный инженер проекта: "Кулисы раздвижные, освещение подъёмное, регулируемое, это всё регулируется с помощью механизмов, двигателей". А здесь зал чуть меньше, и сцена уже готова, чтобы можно было играть спектакли. Скоро появится экспозиция - в рамках нацпроекта «Культура» в Ильинском появился музей любительского театра. Большие работы идут и в Чёрмозе. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» началось преображение городского парка. В два этапа здесь появятся: новая сцена и амфитеатр, тротуары, скамейки, освещение, высадят новые деревья, цветы и кустарники. На новой сцене будут проходить концерты, спектакли и прочие мероприятия на открытом воздухе. Неподалёку, в школе, идёт ремонт кабинетов для открытия центра «Точка роста», в рамках нацпроекта «Образование». Таким образом, говорят местные жители, город ощутимо меняется.Всё вместе - это часть комплексного плана развития округа, который стал темой для обсуждения на системном часе у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Перспективы в части развития сельского хозяйства, туристический потенциал хороший у территории есть. Понятно, что большое внимание нам надо уделить традиционно вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, содержания дорог". Комплексные планы развития, по поручению губернатора, разрабатываются в каждом округе. И Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал, что реализуя разные проекты, необходимо советоваться с жителями, учитывая их мнение.Анатолий Красноборов, глава Ильинского ГО: "Будем стараться, стараться идти в ногу с жителями, будем удовлетворять потребности жителей, это непросто, но синхронизировать эти вещи надо!"И вот ещё один из примеров - дорожный ремонт. Это обновлённая часть дороги Пермь - Ильинский – Филатово. На данный момент работы завершены: здесь уже положили асфальт и нанесли новую дорожную разметку.