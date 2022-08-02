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В Прикамье обсудили комплексный план развития Ильинского округа
Всё вместе - это часть комплексного плана развития округа, который стал темой для обсуждения на системном часе у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Перспективы в части развития сельского хозяйства, туристический потенциал хороший у территории есть. Понятно, что большое внимание нам надо уделить традиционно вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, содержания дорог". Комплексные планы развития, по поручению губернатора, разрабатываются в каждом округе. И Дмитрий Махонин неоднократно подчёркивал, что реализуя разные проекты, необходимо советоваться с жителями, учитывая их мнение.
Анатолий Красноборов, глава Ильинского ГО: "Будем стараться, стараться идти в ногу с жителями, будем удовлетворять потребности жителей, это непросто, но синхронизировать эти вещи надо!"И вот ещё один из примеров - дорожный ремонт. Это обновлённая часть дороги Пермь - Ильинский – Филатово. На данный момент работы завершены: здесь уже положили асфальт и нанесли новую дорожную разметку.
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