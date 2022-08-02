Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после происшествия на Каме

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Авария произошла ночью. По данным следствия, катер на небезопасном расстоянии пересекал траекторию движения сухогруза. В результате столкновения пострадали 9 человек из 25, один госпитализирован. После происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу. По информации следствия, капитан катера скрылся с места происшествия, а позже был задержан, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он позже пояснил полиции, что спиртное пил уже после столкновения. Сейчас ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.Денис Плотников, пермский транспортный прокурор: "На момент медицинского освидетельствования, то есть на 12.00 часов дня 30 июля Гришин находился в состоянии алкогольного опьянения. Со слов последнего, он употреблял спиртные напитки после произошедшего. Вместе с тем, конкретные обстоятельства и время употребления судоводителем спиртных напитков будут установлены в рамках расследования уголовного дела".
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