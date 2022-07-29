В Перми гидравлические испытания тепловых сетей выполнены на 72%

Гидравлические испытания тепловых сетей в Перми выполнены уже на 72%. Для завершения работ у энергетиков есть ещё один летний месяц. Сейчас «опрессовки» закончены для ряда жилых домов микрорайонов Закамск, Городские горки, Громовский, Балатово и Крохалёва. На карте они отмечены зеленым цветом. Жёлтым цветом выделены места, где профилактика продолжается – речь идет о микрорайоне Висим в Мотовилихе, а также в микрорайонах Крохалева, Новоплоский и Разгуляй. Красным обозначены места, где проверки начнутся уже на следующей неделе. Здесь «опрессовки» коснутся жителей поселка Крым в Кировском районе Перми, части домов микрорайонов Владимирский и Парковый, а также центра краевой столицы.
В Пермском филиале «Т Плюс» напоминают, что ежегодные гидравлические испытания теплосетей необходимы, чтобы проверить коммуникации на прочность и в зимний период надежно подавать тепло и горячую воду.
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