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В краевой столице прошла пешеходная экскурсия «Пермь университетская»
Прогулка с гидом началась от главного корпуса Пермского государственного аграрно-технологического университета.
До революции в здании размещалась Мариинская женская гимназия. Именно там в 1916 году в актовом зале проходило торжественное открытие первого в Прикамье вуза. В доме по адресу Пермской, 41 когда-то располагалась первая университетская библиотека.
Следующей остановкой экскурсии стал Театр Юного Зрителя. Под нужды университета здесь больше века назад были отданы нижние этажи.
Для желающих узнать историю родного города в рамках проекта "Пермь-300" разработан 21 маршрут. Участие бесплатно, необходимо лишь заранее выбрать экскурсию и записаться на сайте проекта.
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