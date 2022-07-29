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Какой будет пермская эспланада?
Для детей предусмотрена большая игровая зона - площадка с разметкой для игр, уличные музыкальные инструменты (барабаны, ксилофон, колокола), два комплекта уличных шахмат, два батута, столбики и балансиры из дерева, которые окружает площадка из спилов лиственницы. Также построят искусственные норы внутри своеобразных холмов, установят специальную сетку для подтягивания «дождь».
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