В части Свердловского и Индустриального районов на двое суток отключат воду
ул. Куйбышева 111, 109а, 109б;
ул. Маршрутная 13;
часть Индустриального района в зоне от ул. Стахановская до ул. Свиязева и от ул. Мира до ул. Самолетная;
м/р Нагорный.
Пониженное давление воды при поступлении в м/р Крохалева и м/р Октябрьский.
"Водоснабжение потребителей будет ограничено на длительное время, потому что для замены 16-метрового участка ветхой стальной трубы диаметром почти один метр, требуется его полное осушение. Трубу такого большого диаметра опорожнить быстро невозможно", - рассказали в пресс-службе ООО "Новогор-Прикамье".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермяков приглашают на онлайн-показ "Классики на Дворцовой"
Стартовал набор студентов на обучение по федеральному проекту «Профессионалитет»
За сутки коронавирусом заболели 120 жителей Прикамья
На судостроительном заводе в Перми пройдет музыкальный фестиваль
Названы лауреаты Строгановской премии
Синоптики рассказали о погоде в выходные
В Перми полицейские задержали 240 человек в ходе рейда в микрорайоне Заостровка
Пятимесячной Маше Вохминой нужна помощь
В Перми продолжаются работы на Средней дамбе
В субботу на набережной пройдет фестиваль уличного и циркового искусства
Добавить комментарий: