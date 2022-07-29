← Стартовал набор студентов на обучение по федеральному проекту «Профессионалитет»
В части Свердловского и Индустриального районов на двое суток отключат воду →
Пермяков приглашают на онлайн-показ "Классики на Дворцовой"
Также в день показа гости "Триумфа" смогут приобрести билеты на события предстоящего сезона со скидкой 30% и принять участие в беспроигрышной лотерее, в которой будут разыграны 100 билетов в "Триумф" и другие призы.
"Классика на Дворцовой" - ежегодный праздник оперной музыки, приуроченный к Дню рождения Санкт-Петербурга, проводится совместно с компанией "Ростелеком". В Перми на онлайн-концертах можно будет послушать сопрано Вероники Джиоевой и тенора Витторио Григоло.
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