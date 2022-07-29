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Стартовал набор студентов на обучение по федеральному проекту «Профессионалитет»
Также в рамках федерального проекта будущих студентов набирают в Пермский техникум промышленных и информационных технологий имени Изгагина и Пермский агропромышленный техникум.
Всего в учреждениях среднего профессионального образования Прикамья открыто почти 16 тысяч бюджетных мест, из них 320 выделено в рамках "Профессионалитета". Приемная кампания проходит до 15 августа.
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