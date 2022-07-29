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За сутки коронавирусом заболели 120 жителей Прикамья
Новые случаи заболевания диагностированы в 18 территориях края: в Перми, Березниках, Чайковском, Кудымкаре, Губахе, в Чусовском, Пермском, Кунгурском, Добрянском, Соликамском, Куединском, Карагайском, Александровском, Юсьвинском, Большесосновском, Красновишерском, Кишертском и Косинском муниципальных и городских округах.
С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончался 8 851 человек.
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