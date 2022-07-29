На судостроительном заводе в Перми пройдет музыкальный фестиваль
В течение двух фестивальных дней на территории пермской судоверфи выступят коллективы разных музыкальных стилей и направлений, где молодые талантливые музыканты Перми смогут презентовать своё творчество широкой аудитории зрителей.
Все, кто интересуется историей родного города, смогут поближе познакомиться с территорией завода. Для зрителей будут организованы экскурсии. Кроме того, на протяжении двух дней на территории фестиваля будут работать уличные художники. Они превратят корабли и объекты инфраструктуры завода в арт-объекты. А профессиональные артисты, входящие в творческую команду «ПермьКонцерт», проведут мастер-классы для начинающих музыкантов.
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