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Как в Прикамье решают проблему нехватки медицинских кадров
На участке у Натальи Куманиной 800 детей. Дефицит кадров пока сохраняется. Но уже на август свой переезд в Суксун запланировала молодая семья педиатров. На двоих это уже 6 миллионов рублей - и с кадрами проблема решена.
Отец и брат - практикующие врачи, так что другой профессии Наталья Осипова для себя и не искала. В этом году по целевому набору закончила Пермский медицинский университет и уже готова приступить к работе терапевтом в родном Суксуне.
Наталья Осипова: "Меня все устраивает. Все-таки родной город".Для привлечения врачей в Суксунской больнице сегодня используют все возможности. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реально работают.
Сергей Дубовик, главный врач Суксунской районной больницы: "Нуждаемся также в фельдшерах в ФАПах, в фельдшерах неотложной помощи".
По договорам о целевом обучении в Пермском медицинском университете и медколледжах сейчас учатся свыше 1300 специалистов. В разных городах в прошлом году открылись профильные медицинские классы, где обучаются 95 школьников. По инициативе губернатора Дмитрия Махонина в этом году в регионе стартовала программа «Кадры для медицины», которая предполагает дополнительные выплаты медикам, приехавшим работать в небольшие населенные пункты. Здесь предполагается даже ежемесячная компенсация аренды жилья для среднего медперсонала, приехавшего на работу в Пермь.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "За прошлый год значительно выросла сумма на социальную поддержку, она достигла примерно 32 миллиардов рублей, на 6,5 миллиардов рублей больше чем, в 2020 году".
Свои 3 миллиона Наталья Куманина еще не потратила. Для начала надо решить вопрос с жильем. Еще и у мужа мечта есть - открыть собственный автосервис.
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