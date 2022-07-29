Как в Прикамье решают проблему нехватки медицинских кадров

К работе врача-педиатра в Суксунской районной больнице приступила Наталья Куманина. Она специально приехала из Астрахани, оставив там руководящую должность в социально-оздоровительном центре. В первую очередь к этому подтолкнула солидная господдержка. Как в Прикамье привлекают медицинские кадры в сельскую местность?В Суксун вместе с мужем, двумя детьми и родителями Наталья Куманина приехала из Астрахани. Руководящую должность в социально-оздоровительном центре поменяла на работу участкового педиатра. Не скрывает, что первую очередь к этому подтолкнула господдержка — единовременная выплата из федерального бюджета 1 миллион, и еще два - из регионального.Наталья Куманина, врач-педиатр: "Все новое - и климат, и люди. Но мне все нравится. Потому что на самом деле перемены в жизни большие, и я думаю, в жизни надо пробовать все, тем более, если государство дает такую поддержку".На участке у Натальи Куманиной 800 детей. Дефицит кадров пока сохраняется. Но уже на август свой переезд в Суксун запланировала молодая семья педиатров. На двоих это уже 6 миллионов рублей - и с кадрами проблема решена.Отец и брат - практикующие врачи, так что другой профессии Наталья Осипова для себя и не искала. В этом году по целевому набору закончила Пермский медицинский университет и уже готова приступить к работе терапевтом в родном Суксуне.Наталья Осипова: "Меня все устраивает. Все-таки родной город".Для привлечения врачей в Суксунской больнице сегодня используют все возможности. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реально работают.Сергей Дубовик, главный врач Суксунской районной больницы: "Нуждаемся также в фельдшерах в ФАПах, в фельдшерах неотложной помощи".По договорам о целевом обучении в Пермском медицинском университете и медколледжах сейчас учатся свыше 1300 специалистов. В разных городах в прошлом году открылись профильные медицинские классы, где обучаются 95 школьников. По инициативе губернатора Дмитрия Махонина в этом году в регионе стартовала программа «Кадры для медицины», которая предполагает дополнительные выплаты медикам, приехавшим работать в небольшие населенные пункты. Здесь предполагается даже ежемесячная компенсация аренды жилья для среднего медперсонала, приехавшего на работу в Пермь.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "За прошлый год значительно выросла сумма на социальную поддержку, она достигла примерно 32 миллиардов рублей, на 6,5 миллиардов рублей больше чем, в 2020 году".Свои 3 миллиона Наталья Куманина еще не потратила. Для начала надо решить вопрос с жильем. Еще и у мужа мечта есть - открыть собственный автосервис.