Глава Перми совершил инспекционную поездку по Свердловскому району

Капитальный ремонт 77-й школы в Перми должны закончить до конца этого года, а новый детский сад «Гармония» открыть в начале следующего. Об этом было заявлено во время инспекционной поездки главы города в Свердловский район. В Сквере имени Вагнера обновили тротуары, лавочки, освещение, урны и высадили красивые деревья и кустарники.Валентина Иванова: "Очень уютно и хорошо! Мы благодарны. Здесь смотрят за растениями, цветами".Именно со сквера сегодня стартовала рабочий выезд главы Перми Алексея Демкина в Свердловский район. Это уже третья большая инспекция по ключевым объектам.А в жилом комплексе «Арсенал» появится один из новых корпусов детского сада «Гармония».Ремонт закончится до конца года. С дизайном и оборудованием тут уже определились. Ходить сюда будут дети от 3 до 7 лет. На улице разместятся детские площадки и мини-стадион.Еще одной точкой визита стала школа №77 с углубленным изучением английского языка. Здесь пока идет капитальный ремонт. После появятся новые лаборатории, творческие студии, увеличится вместимость. Работы должны закончить до конца года. Не обошли стороной и благоустройство дворовых территорий на Героев Хасана и реконструкцию автодорог.Активный ремонт ведется на участке Куйбышева от Лодыгина до Чкалова. Водители и пешеходы кое-где уже могут оценить новый асфальт. Дело за малым – бордюры, парковочные карманы.Глава Перми отметил, что темпы увиденных работ хорошие. Закончить все работы должны в обозначенные сроки.Алексей Демкин, глава Перми: "Посещая каждый проект, мы старались снять обратную связь от населения. Все с пониманием и терпением относятся. Еще немножко времени и их среда, в которой они постоянно проживают и отдыхают, преобразится".Позже глава Перми встретился с жителями очно и онлайн. Так как Свердловский район один из самых больших в городе, было включение сразу с двух точек в формате телемоста.Мария Суворова: "Выбранный формат считаю очень успешным, потому что без посредников можно главе города напрямую задать свой вопрос, тут же получить ответ".А новый детский сад «Гармония» примет 75 малышей в новом современном пространстве в начале следующего года.