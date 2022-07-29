Стартовали тренировки для желающих принять участие в Пермском марафоне

В краевой столице стартовали открытые тренировки для всех желающих принять участие в Пермском марафоне. Он, как всегда, пройдет в первых числах сентября. Регистрация уже открыта, призы приготовлены. Нынче это медали с изображением росомахи, а для победителя – полмиллиона рублей.На открытой тренировке для будущих участников Пермского марафона готовятся любители и профессионалы. Без этого никак, говорит Полина. На одном энтузиазме дистанцию преодолеть сложно.Полина Гридина, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике: "Главное бегать объемы, кроссы бегать, делать ОФП, тренироваться можно хоть каждый день".Среди участников открытой тренировки, а проводятся они регулярно, глава города Алексей Демкин, сотрудники администраций, депутаты гордумы, пермские спортсмены. После разминки приходит время пробежки. Пермский марафон проводится с 2017 года. Каждый раз желающих достаточно. Кто-то тренируется в группе, кто-то индивидуально. На сегодняшний день зарегистрировалось уже более 7 тысяч участников, более чем из 30 регионов России и Белоруссии.Пермский марафон состоится 4 сентября. Принять участие могут все желающие. Исходя из собственного опыта и подготовки, нужно выбрать дистанцию и в назначенный час выйти на старт.Дистанция от 1 километра до 42-х. Кроме того, запланирована эстафета. Ожидается участие в том числе олимпийских чемпионов.Алексей Демкин, глава Перми: "Считаю, что популяризация здорового образа жизни и спорта очень важна для жителей. Чем мы сегодня и занимаемся. Я зарегистрировался на 10 километров. Планирую пробежать десятку".Каждый участник марафона получит футболки разного цвета. Сегодня участники тренировались в них. Кроме того, для бегунов изготовили медали. Их также презентовали после пробежки. Бронзовое кольцо с росомахой в центре.Сергей Сапегин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми: "У нас в концепции медали Пермского марафона заложен древний коми промысловый календарь, календарь охотников. На нем изображены девять животных, знаменующих девять периодов, когда на них охотились древние народы коми".Ожидаемое количество участников – 12 тысяч человек. Накануне 3 сентября запланирован танцевальный марафон, а 4 сентября начнутся забеги.