Сладкий урожай. Как вырастить 40 сортов арбузов на Урале
Жительница поселка Дивья Добрянского округа Елена Бельчанова сумела в уральском климате вырастить большой урожай арбузов самых разных сортов. Вес некоторых уже достигает больше шести килограммов.Елена Бельчанова спешит в теплицу не для того, чтобы полить огурцы с помидорами, а проверить арбузы. Как чувствуют себя, всего ли хватает.
Результат стараний - в прошлом году один такой дошел до шести килограммов. И это пока рекорд. В этом будут больше, судя по размерам. Внушительные экземпляры удалось вырастить далеко не сразу. Культивированием бахчевых на пермской земле садовод-любитель занимается уже 10 лет. А началось все с семян, купленных в магазине.
Елена Бельчанова: "Пробовала, сначала получились маленькие на улице. На следующий год – тоже маленькие. Возвращаясь с отдыха, купила экзотику – желтый внутри. Получила результаты. И загорелась!"
Сейчас в трех парниках зреют более 40 сортов южной ягоды. «Голден леди» золотистый снаружи, красный внутри, «Яйцо дракона» с тонкой кожурой и желтой мякотью, «Белый медведь» - крупноплод со вкусом пломбира. К каждому особый подход. А вот размещены все одинаково – в подвешенном состоянии. Так проще ухаживать.
Чтобы арбузы завязались, необходимо немного поработать пчелкой. Для этого понадобится пестик и тычинка. А эта процедура 18+. Без нее не получится крупная ягода.Период созревания полосатых молодцев – от 40 до 70 дней в зависимости от вида. В этом сезоне один из первых кандидатов на пробу оказался четырехкилограммовый зеленый, полосатый, круглый.
Хозяйка немного нервничает – вдруг не созрел. Но как только нож касается кожицы, арбуз в лучших традициях астраханских трескается пополам.
Дивьинская ягода оказалась сладкой и сочной. Елена Бельчанова сказала, что спустя неделю-две было бы еще слаще. В планах расширить бахчу. Уже и каркас для увеличения полезной тепличной площади готов. А еще хочется разнообразить ассортимент – добавить инжир, виноград. То же, что и с арбузами – просто для души.
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