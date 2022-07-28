В Перми при содействии ПЦБК организовали экскурсии по маршруту "Мое родное Голованово"

В Перми прошла экскурсия «Мое родное Голованово». Проект придумали сами жители, затем сюда добавились элементы промышленного туризма, а завершается все прогулкой по эко-тропе «Серебряный меридиан».С песни, написанной на стихи пермского писателя Льва Кузьмина, началась экскурсия «Мое родное Голованово». В местной 16-й библиотеке ему посвящено несколько отдельных стендов. О богатой истории своего микрорайона сегодня решила узнать Софья вместе со своими сыновьями.Софья Сибагатова: "Когда меня пригласили, я с удовольствием согласилась. Я очень ждала и очень хотела узнать историю района".А эта аллея носит имя еще одного значимого для Голованово человека - хоккейного тренера Владимира Шокина. Его воспитанники играли на самом высоком уровне. Увековечили его память в прошлом году по проекту инициативного бюджетирования.Предприятие и микрорайон всегда были между собой плотно связаны и в социальной сфере, образовательной, в том числе и в спорте.Новые экскурсии, появившиеся по просьбе жителей, организовал общественный центр «Голованово», предприятие начинание поддержало.Мария Сирина, руководитель Общественного центра «Голованово»: "Людям действительно оказалось это интересно, даже те жители, которые прожили здесь всю жизнь, говорят, что узнают что-то новое и интересное".Так группа ПЦБК одна из первых вошла в проект регионального Минтуризма по развитию промышленного туризма. В этом году во внимание взяли и культурно-историческую составляющую.Ольга Коршунова, заместитель исполнительного директора ПЦБК: "ПЦБК всегда придерживается политики открытости. Именно поэтому экскурсии для школьников, студентов, партнеров, коллег, наших клиентов - это обязательная часть нашей работы".В прошлом году здесь реализовали и экологический проект по установке стационарного поста мониторинга качества воздуха. О нем так же рассказали во время экскурсии.Это первая и единственная станция в Перми, которая находится именно в жилой зоне. Это значит, что любой желающий может сюда прийти и узнать, какие показатели воздуха, насколько он чистый. Прямо сейчас, судя по табло, все в норме.Завершилась экскурсия на эко-тропе «Серебряный меридиан», которая пролегает за ДК «Бумажник». На всем ее маршруте расположились интересные образовательные стенды. Жителям рассказали о древних животных и растениях, предложили послушать пение птиц и сделать дыхательную гимнастику на солнечной поляне. Судя по эмоциям, такое мероприятие всем пришлось по вкусу.