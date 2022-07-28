Началась приемка школ и детсадов к новому учебному году

В Перми началась приемка школ и детских садов к новому учебному году. Специальные комиссии проверяют все: системы безопасности, пожарную сигнализацию, исправность водоснабжения и электричества. Детский сад «Конструктор успеха» встречает комиссию: это представители департамента образования, полиции и вице-спикер городской думы Максим Спиридонов. Садик находится в его округе, и такие визиты - обязательная часть работы. Максим Спиридонов, заместитель председателя Пермской городской думы: "От этого зависит безопасность детей, это самое главное, с этим, я думаю, никто не поспорит. В ходе комиссии проверяется абсолютно всё, начиная от систем пожаротушения, путей эвакуации, антитеррористических вопросов безопасности".

Например, в одном из кабинетов микрофон системы оповещения: сотрудники обучены и при необходимости могут сообщить всем находящимся в здании важную информацию.

Ну и в целом, сотрудники показывают, как садик подготовился к новому учебному году, а это ещё целый список полезных дел.

Надежда Голиней, заведующая детским садом «Конструктор успеха»: "Это и закупка нового оборудования и игрушек, закупка мягкого инвентаря, посуды, различных средств гигиены и так далее".

А это уже Кировский район, в детском саду «IT Мир», депутат городской думы Наталья Рослякова проверяет, как учреждение готовится, и сразу на месте рождаются новые идеи, в частности по оформлению территории.

Наталья Рослякова, депутат Пермской городской думы: "В рамках озеленения попробовать сделать зонирование интересным кустарником".

Представителю депутатского корпуса рассказали о готовности всех систем, начиная с водоснабжения и заканчивая электричеством. И, конечно, об обеспечении безопасности ребят.

В детском саду установлено 38 камер, снаружи и внутри, изображение идёт сюда, на пункт охраны, и в режиме онлайн можно наблюдать за всем, что происходит. Записи хранятся в течение тридцати дней.

Это только один из корпусов «IT Мира», и по словам Натальи Росляковой, проверены уже все, нареканий нет.

Наталья Рослякова, депутат Пермской городской думы: "Я удовлетворена тем, что к началу нового учебного года все корпуса готовы, подготовлены, и мы с вами убедились, отремонтировано всё, работают системы безопасности".

Всего в новом учебном году свои двери откроют 101 пермская школа, кроме того, 88 детских садов, где всё делается для того, чтобы эмоции у ребят были только положительными.