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Пермяки пожаловались на нехватку детских вакцин
В краевом Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию о том, что в поликлиниках Перми исчезла вакцина для детей до одного года. Жалобы, в частности, начали поступать от жителей Закамска. Мол, в поликлиниках препарата нет уже больше месяца. В Минздраве заверили, что в ближайшее время вакцина должна появиться. Вадислав Семериков, главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края: "На текущий момент на складе имеется 16 210 доз вакцины, в достаточном количестве. Территории и поликлиники нашего края в ближайшее время получат вакцину".
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