← Пермь присоединилась к Дню памяти детей, погибших на Донбассе
Знаменитый дом на Попова, 57 может пойти под снос
Альберт Шайхутдинов, старший по дому «ул. Попова, 57»: "У нас главное - починить крышу, местами укрепить фундамент и фасад".
Однако дождаться капремонта люди не могут уже несколько лет. В 2020-м городская администрация признала здание аварийным под снос. С решением жильцы не согласны.
Лариса Каменских: "Приходили два молодых человека, поздно в десять вечера прошлись по чердаку. Старший показал подвал, и на этом экспертиза была закончена. Дом не аварийный, вот такие стены из-за того, что никто ничего не делает. Его просто нужно отреставрировать".
Люди заказали свою экспертизу. Ленинский суд документы учел и в прошлом году отменил решение городской администрации. Однако мешает процессу утвержденный в марте этого года проект планировки площади Центрального рынка. На этом месте планируется расширение дороги.
Прямо напротив этого старого здания — здание старинное на улице Попова, 50. Училище женское начальное. Признано объектом культурного наследия.
Дать аналогичный статус зданию на Попова есть за что, говорят историки. Неофициально его прозвали «Актёрский дом».
В 50-х здесь жил будущий худрук московского «Ленкома» Марк Захаров. Сюда же — на время работы в пермском драматическом — переехала заслуженная актриса Нина Корниенко, известная по фильму «Место встречи изменить нельзя.
Денис Думлер, историк: "Тогда новая часть Перми активно застраивалась. И вот решили такой небольшой дом построить для актеров. Здесь жили журналисты, главные редакторы газет, представители интеллигенции".
Пока мечты жильцов о ремонте воплощают лишь художники. Вот так при помощи компьютерной графики привел здание в порядок московский дизайнер Алексей Трясцин.
Алексей Трясцин, дизайнер: "Важно оставлять оригинальные элементы в виде зданий, каких-то других объектов, которые говорят о том, что «дорогой человек, вот это Пермь, вот это Казань, это Москва». За счет этого формируется локальная идентичность города".
Окончательное решение о судьбе дома на Попова должно быть принято в этом году. Целесообразность капремонта Ленинский суд рассмотрит до 31 декабря. А пока редкая для Перми архитектура середины прошлого столетия продолжает рассыпаться на глазах.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермь присоединилась к Дню памяти детей, погибших на Донбассе
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.07.2022
В Перми проходят рейды по пресечению парковки на газонах
Губернатор Дмитрий Махонин посетил с рабочим визитом Лысьвенский округ
Жители Ленинского района жалуются на ветхую деревянную лестницу
В центре Перми вандалы изувечили молодые липы
В Перми впервые пройдет турнир по хоккею в формате 3х3
За сутки коронавирусом заболели 90 жителей Прикамья
«iВолга»: команда Пермского края представила свои проекты
С начала года 453 питомца муниципального приюта Перми обрели новых хозяев
Добавить комментарий: