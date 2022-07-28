Знаменитый дом на Попова, 57 может пойти под снос

В Перми разгорается скандал по поводу сохранения дома по адресу Попова, 57. Сначала власти признали его аварийным, потом жители через суд отменили это решение и потребовали капитального ремонта, а теперь появились планы по сносу здания для расширения дороги. Между тем, этот дом - один из немногих примеров красивой архитектуры в стиле ампир середины прошлого века, и здесь когда-то жили очень известные люди - например, Марк Захаров.Здание на перекрестке Попова и Луначарского построено 70 лет назад. Сегодня дом нуждается в капитальном ремонте, говорят жильцы.Альберт Шайхутдинов, старший по дому «ул. Попова, 57»: "У нас главное - починить крышу, местами укрепить фундамент и фасад".Однако дождаться капремонта люди не могут уже несколько лет. В 2020-м городская администрация признала здание аварийным под снос. С решением жильцы не согласны.Лариса Каменских: "Приходили два молодых человека, поздно в десять вечера прошлись по чердаку. Старший показал подвал, и на этом экспертиза была закончена. Дом не аварийный, вот такие стены из-за того, что никто ничего не делает. Его просто нужно отреставрировать".Люди заказали свою экспертизу. Ленинский суд документы учел и в прошлом году отменил решение городской администрации. Однако мешает процессу утвержденный в марте этого года проект планировки площади Центрального рынка. На этом месте планируется расширение дороги.Прямо напротив этого старого здания — здание старинное на улице Попова, 50. Училище женское начальное. Признано объектом культурного наследия.Дать аналогичный статус зданию на Попова есть за что, говорят историки. Неофициально его прозвали «Актёрский дом».В 50-х здесь жил будущий худрук московского «Ленкома» Марк Захаров. Сюда же — на время работы в пермском драматическом — переехала заслуженная актриса Нина Корниенко, известная по фильму «Место встречи изменить нельзя.Денис Думлер, историк: "Тогда новая часть Перми активно застраивалась. И вот решили такой небольшой дом построить для актеров. Здесь жили журналисты, главные редакторы газет, представители интеллигенции".Пока мечты жильцов о ремонте воплощают лишь художники. Вот так при помощи компьютерной графики привел здание в порядок московский дизайнер Алексей Трясцин.Алексей Трясцин, дизайнер: "Важно оставлять оригинальные элементы в виде зданий, каких-то других объектов, которые говорят о том, что «дорогой человек, вот это Пермь, вот это Казань, это Москва». За счет этого формируется локальная идентичность города".Окончательное решение о судьбе дома на Попова должно быть принято в этом году. Целесообразность капремонта Ленинский суд рассмотрит до 31 декабря. А пока редкая для Перми архитектура середины прошлого столетия продолжает рассыпаться на глазах.