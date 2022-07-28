Пермь присоединилась к Дню памяти детей, погибших на Донбассе

Пермь в числе многих российских городов присоединилась к Дню памяти детей, погибших на Донбассе. Официальная траурная дата в ДНР была учреждена указом главы республики. Акция началась с написания писем со словами сочувствия и поддержки донецким матерям. К письмам будут приложены бумажные журавлики, как символы веры. Волонтеры «Молодой Гвардии» и представители партии "Единая Россия" собрались на набережной Камы, где зажгли свечи и запустили венки по воде. По официальным данным, с 2014 года на территории Донецкой Республики погибли 130 детей.
Ирина Ермакова, региональный координатор проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия»: "Мы просто хотим сказать мамам, которые потеряли детей, что мы помним, что мы скорбим вместе с вами, что ваша боль это и наша боль. И чужих детей не бывает".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.07.2022
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