В Барде после большой реконструкции открыли библиотеку. Теперь это не просто место, где читают, а полноценно проводят время. Мебель устроена таким образом, что можно даже прилечь с книгой в руках, а еще посмотреть какой-нибудь фильм или просто встретиться с друзьями.Молодёжь сразу увлекли интерактивом. Для взрослых - экскурсия по современному пространству. Почти 513 квадратных метров приобрели индивидуальный дизайн, появились залы для встреч, мастер-классов, правовой и краеведческой информации, оборудованный - для слабовидящих.Виктория Михайлова: "Отношение к библиотеке было достаточно простое. Пришли сюда просто за книгой, а сейчас здесь можно полноценно отдохнуть, поработать. А на сегодняшний день это очень важно. Потому что появилось очень много удалённых профессий".Модернизировать старейшую в Барде библиотеку в формат модельной удалось в рамках нацпроекта «Культура», при поддержке краевого Минкульта.Лилия Исакова, директор «Бардымской централизованной библиотечной системы»: "Приобретено компьютерное интерактивное оборудование. Созданы автоматизированные рабочие места для пользователей с возможностью доступа к различным информационным ресурсам".Молодёжь в восторге от функциональных стеллажей и мебели. С книгой можно присесть или даже прилечь. Посмотреть образовательный фильм, или просто хорошо провести время с друзьями.Среди первых посетителей - во всём активные члены местного клуба «Здоровье». Для старшего поколения пройдут встречи, посвящённые творчеству классика татарской литературы Габдуллы Тукая. Открыт доступ к фонду книг на национальных языках - татарском и башкирском.Фаима Газизова: "Всегда проводят интересные мероприятия, вечера, презентации новых книг".Прикамье - лидер библиотечного направления в стране, и федеральные субсидии на 6 объектов составили 45 млн рублей. Чтобы обеспечить равный доступ всем жителям, вне зависимости от места их проживания, по решению губернатора Дмитрия Махонина средства выделяются также из краевого бюджета.В прошлом году в Пермском крае уже работало 18 современных модельных библиотек. Нынче откроют ещё девять. Только этим летом торжественно перерезали ленточку в Барде, Железнодорожном и дважды в Перми.Задумана модернизация библиотек, чтобы за пять лет увеличить посещаемость до полутора-двух раз.