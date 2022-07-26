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В Барде после большой реконструкции открыли библиотеку
Виктория Михайлова: "Отношение к библиотеке было достаточно простое. Пришли сюда просто за книгой, а сейчас здесь можно полноценно отдохнуть, поработать. А на сегодняшний день это очень важно. Потому что появилось очень много удалённых профессий".
Модернизировать старейшую в Барде библиотеку в формат модельной удалось в рамках нацпроекта «Культура», при поддержке краевого Минкульта.
Лилия Исакова, директор «Бардымской централизованной библиотечной системы»: "Приобретено компьютерное интерактивное оборудование. Созданы автоматизированные рабочие места для пользователей с возможностью доступа к различным информационным ресурсам".
Молодёжь в восторге от функциональных стеллажей и мебели. С книгой можно присесть или даже прилечь. Посмотреть образовательный фильм, или просто хорошо провести время с друзьями.
Среди первых посетителей - во всём активные члены местного клуба «Здоровье». Для старшего поколения пройдут встречи, посвящённые творчеству классика татарской литературы Габдуллы Тукая. Открыт доступ к фонду книг на национальных языках - татарском и башкирском.
Фаима Газизова: "Всегда проводят интересные мероприятия, вечера, презентации новых книг".
Прикамье - лидер библиотечного направления в стране, и федеральные субсидии на 6 объектов составили 45 млн рублей. Чтобы обеспечить равный доступ всем жителям, вне зависимости от места их проживания, по решению губернатора Дмитрия Махонина средства выделяются также из краевого бюджета.
В прошлом году в Пермском крае уже работало 18 современных модельных библиотек. Нынче откроют ещё девять. Только этим летом торжественно перерезали ленточку в Барде, Железнодорожном и дважды в Перми.
Задумана модернизация библиотек, чтобы за пять лет увеличить посещаемость до полутора-двух раз.
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