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В Перми пропали два мальчика
Приметы Даниила Ворончихина: рост около 120 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, карие глаза. Был одет в сине-зеленые шорты, черную футболку с белой надписью, темно-зеленые сандали.
Поиски продолжаются.
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