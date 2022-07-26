120 км в пути: паломники отправились в Свято-Серафимовский Крестный ход

В Перми начинается традиционный и самый масштабный в Прикамье Свято-Серафимовский крестный ход. За неделю паломники пройдут через поселок Юг, деревни Бым, Полыгарец, Ерши, села Нижний Пальник и Троельга. Завершится путь 1 августа на Белой горе.Движение транспорта будут перекрывать на время прохождения участников – в промежуток с 10:00 до 15:00 на следующих участках: по Комсомольскому проспекту на пересечении с улицами Революции и Полины Осипенко, Комсомольской площади, улице Василия Васильева от улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева, улице 1-й Бахаревской до улицы Пристанционной, улице Пристанционной от улицы 1-й Бахаревской до дома №38/1 по улице Пристанционной. Движение транспорта будет возобновляться по мере прохождения участников Крестного хода.
Также с 09:30 до 15:00 возможны приостановки движения общественного транспорта в центре города в связи с проведением Крестного хода.Подробности выяснял Максим Пеккер.
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