В Перми прошла конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы». Заявлено, что в прошлом году в Прикамье сданы 1 миллион 300 тысяч квадратных метров жилья, в 2022-м миллион удалось возвести всего за полгода. А к 2030 году, благодаря участию в национальном проекте «Жилье и городская среда», ежегодный объем вводимого жилья должен составить уже 1 миллион 600 тысяч квадратных метров. Один из способов - комплексное развитие территорий. Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, параллельно с многоквартирными домами строится и вся необходимая социальная инфраструктура. Только в прошлом году появилось 17 новых образовательных объектов.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Наша ключевая задача, которая ставится и правительством и президентом — поддерживать темпы жилищного строительства, особенно в области многоквартирных домов. И мы намерены с этой задачей справляться. Я надеюсь, что сегодняшняя конференция также подскажет ряд ответов на вопросы, которые я сегодня обозначил".В рамках конференции состоялось награждение победителей в крупнейшем градостроительном конкурсе ТОП ЖК. На региональном этапе отметились практически все пермские застройщики. На федеральном уровне лучшим проектом был признан проект «ЖК Ньютон» от UDS-групп.Всеволод Иванов, директор ООО «UDS»: "Пермь по сравнению с другими регионами очень хорошо прибавляет. На самом деле, для нас в последнее время нет каких-то градостроительных казусов в деятельности в Перми. Рынок выкарабкивается, я бы так сказал, и подает хорошие надежды на то, что строить надо. Наш продукт пермяки ценят, и это вселяет в нас уверенность и надежду".