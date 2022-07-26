До 2030 года «Пермским моторам» предстоит произвести больше 300 авиационных двигателей
Александр Швецов, начальник смены станции №3 испытательного цеха №21 АО «ОДК-Авиадвигатель»: "Перспективный двигатель, перспективный самолет. В дальнейшем — надежда российской авиации, нынешнего двигателестроения в принципе будущее".
Объем заказа до 2030 года известен, и цифры эти буквально поражают. Предприятиям научно-производственного комплекса «Пермские моторы» предстоит произвести больше 300 авиационных двигателей, таких как ПД-14 и ПС-90А. Не простая задача, признают в руководстве НПК.Александр Иноземцев, заместитель генерального директора АО «ОДК» по управлению НПК «Пермские моторы»: "Так что на 120 штук мы тоже должны выйти, на 160 ПД-14, на 120 ПС-90А, и плюс мы еще в кооперации по ПД-8, там тоже много работы, так что нам предстоит в ближайшем такая веселая жизнь".
Решение вопроса – в расширении кооперации, как внутри предприятий ОДК, так и в пределах всей страны. Требуются люди рабочих специальностей, благо своих инженеров здесь воспитывают с первых курсов профильных вузов. В этом году стипендии имени прославленных конструкторов, Аркадия Швецова и Павла Соловьева увеличены в два раза, до 100 тысяч рублей. Деньги – одновременно награда и стимул хорошо учиться.
Татьяна Снитко, директор по работе с персоналом АО «ОДК-Авиадвигатель»: "Я бы сказала, для того чтобы быть хорошим инженером, надо иметь талант, поэтому мы пытаемся на входе отобрать талантливых ребят. И за все годы их обучения мы пытаемся показать, что они нам нужны".
Пермские авиадвигатели сегодня собираются без импортных комплектующих, а национальный авиапарк в идеале станет полностью отечественным. В таких условиях власть ставит задачу создания новых рабочих мест и производств, а промышленники идут вперед и наращивают существующие мощности.
К 2030 году российские авиакомпании должны получить тысячу новых самолетов, пермские моторостроители отвечают — задача сверхтяжелая, но иных вариантов нет.
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