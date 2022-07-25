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В Прикамье более 4 тысяч детей пострадали от укусов клещей
Всего зарегистрировано 64 случая заражения иксодовым клещевым боррелиозом, 16 случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом.
Территории риска по присасыванию клещей (где показатель выше краевого – 926,9 на 100 тысяч населения): Карагайский муниципальный округ (2567,8 на 100 тыс. населения), Очерский городской округ (2186,6), Сивинский муниципальный округ (1784,1), Верещагинский городской округ (1748,3), Березовский муниципальный округ (1640,5),Частинский муниципальный округ (1533,9), Суксунский городской округ (1413,5), Нытвенский городской округ (1203,8), Коми-Пермяцкий автономный округ (1120,0), Оханский городской округ (1044,6), Кишертский муниципальный округ (1028,8), Большесосновский муниципальный округ (1002,4), Еловский муниципальный округ (974,8).
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