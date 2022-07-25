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Разработчики интерьеров нового здания галереи отправятся в экспедицию на север Прикамья
Научное путешествие пройдет по Каме от Перми до Орла, Усолья и Пыскора. Дизайнерам предстоит понять контекст существования «Пермских богов» и найти вдохновение для внешнего вида интерьеров нового здания галереи.
Экспедиции проходят в рамках проекта галереи «Пермские Боги. Культурная экология», приуроченного к 300-летию Перми. Во время экспедиций ученые изучают описания и фотографии, помогающие увидеть и понять точное место расположения скульптуры в интерьерах церкви, уточняют и корректируют атрибуцию (авторство, время и место создания) деревянной скульптуры, пояснили в галерее.
«Интерьер отдела пермской деревянной скульптуры должен будет отсылать нас к образу храма, а сама экспозиция будет насыщена дополнительными материалами, касающимися бытования, истории, специфики пермской скульптуры. Особым разделом станет и тема наследия Строгановых. Поэтому посещение строгановских мест тоже войдет в маршрут нынешней экспедиции. Мы будем останавливаться в Усолье и Орле-городке – Строгановских столицах разных лет», – рассказала директор Пермской государственной художественной галереи Юлия Тавризян.
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