«ЛетоJazz»: в Перми отметили 100-летие российского джаза

В выходные в Перми прошел фестиваль джаза, посвященный его столетию в России. В течение нескольких часов играли в амфитеатре на набережной, вход был бесплатным.Открыл фестиваль «ЛетоJazz» биг-бэнд под руководством Заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина. На сцене выступили исполнители из Перми, Екатеринбурга и Москвы. Они подготовили выступления в разных стилях. Помимо джаза, также звучал соул, фанк и поп-музыка.Одной из звезд фестиваля стал Жоандер Сантос – гитарист-виртуоз с неповторимым вокалом из Бразилии. Он даёт бесплатный концерт вместе с еще одним пермским коллективом Art Cool.Музыкальный фестиваль посвящен 100-летию российского джаза. История берет начало с первого концерта, который прошел в октябре 1922 года. С тех пор джаз стал неотъемлемой частью нашей культуры. Отечественные джазовые музыканты внесли большой вклад в развитие этого направления.Елена Хаткевич, директор ГКБУК "Центр по реализации проектов в сфере культуры: "Мы сегодня собрали шикарный коллектив - что здесь, что на закрытой площадке - это удивительные музыканты. Некоторые из них впервые в Перми. Думаю, пермяки и гости Перми получают удовольствие от джазового звука, музыки, джазовых миксов. Это праздник!"Прониклись духом джазовой музыки и присоединились к событию тысячи жителей города. Закончился фестиваль джаза вечерней программой в пермской филармонии "Триумф".