← МЧС предупреждает об ухудшении погоды сегодня вечером
В Прикамье более 4 тысяч детей пострадали от укусов клещей →
«ЛетоJazz»: в Перми отметили 100-летие российского джаза
Открыл фестиваль «ЛетоJazz» биг-бэнд под руководством Заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина. На сцене выступили исполнители из Перми, Екатеринбурга и Москвы. Они подготовили выступления в разных стилях. Помимо джаза, также звучал соул, фанк и поп-музыка.
Одной из звезд фестиваля стал Жоандер Сантос – гитарист-виртуоз с неповторимым вокалом из Бразилии. Он даёт бесплатный концерт вместе с еще одним пермским коллективом Art Cool.
Музыкальный фестиваль посвящен 100-летию российского джаза. История берет начало с первого концерта, который прошел в октябре 1922 года. С тех пор джаз стал неотъемлемой частью нашей культуры. Отечественные джазовые музыканты внесли большой вклад в развитие этого направления.
Елена Хаткевич, директор ГКБУК "Центр по реализации проектов в сфере культуры: "Мы сегодня собрали шикарный коллектив - что здесь, что на закрытой площадке - это удивительные музыканты. Некоторые из них впервые в Перми. Думаю, пермяки и гости Перми получают удовольствие от джазового звука, музыки, джазовых миксов. Это праздник!"
Прониклись духом джазовой музыки и присоединились к событию тысячи жителей города. Закончился фестиваль джаза вечерней программой в пермской филармонии "Триумф".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
МЧС предупреждает об ухудшении погоды сегодня вечером
В пермском трамвае произошла драка
На этой неделе в Пермском крае будет жарко
Прокуратура проведет «прямую линию» по защите прав инвалидов
В Перми определили победителей Первенства России по триатлону
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.07.2022
Руководители пермских детсадов привлечены к ответственности за нарушения при организации питания
Возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи на реке Чусовой
В Перми пройдет Первенство России по триатлону
За сутки в Прикамье коронавирусом заболели 75 человек
Добавить комментарий: