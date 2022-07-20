«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.07.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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01.07.2022 в 11:48
14.06.2022 в 16:00
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 08:39
15.05.2022 в 16:49
05.07.2022 в 09:35
01.07.2022 в 12:35
27.06.2022 в 16:30
01.06.2022 в 08:44
25.05.2022 в 16:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.07.2022
В Перми открылась школа для водителей электросамокатов
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В театре оперы и балета состоялся концерт «Музыка в темноте»
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Пермские археологи отчитались о большом открытии под Березниками
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В Прикамье будут судить мошенника из Санкт-Петербурга
Готова ли PARMA-PARI бороться за титул в новом сезоне?
Прикамским школьникам предлагают подработку на летние каникулы
В МФЦ можно подать заявку на заключение договора о техобслуживании и ремонте газового оборудования
«Цифровое государство»: в ПГНИУ научат работать с технологиями будущего
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи на реке Чусовой
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За сутки в Прикамье коронавирусом заболели 75 человек
С начала купального сезона в Прикамье утонуло 26 человек
В Перми откроется школа вождения электросамокатов
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Древняя Афкула - город, о котором знали даже в Египте
В пяти территориях Прикамья прекращают свою деятельность регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Руководители пермских детсадов привлечены к ответственности за нарушения при организации питания
Возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи на реке Чусовой
В Перми пройдет Первенство России по триатлону
За сутки в Прикамье коронавирусом заболели 75 человек
С начала купального сезона в Прикамье утонуло 26 человек
В Перми откроется школа вождения электросамокатов
В Перми открыли гипермаркет автозапчастей
Древняя Афкула - город, о котором знали даже в Египте
В пяти территориях Прикамья прекращают свою деятельность регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД
В Прикамье обсудили развитие территорий опережающего социально-экономического развития
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