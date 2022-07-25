В Перми определили победителей Первенства России по триатлону

24 июля в Перми состоялось Первенство России по триатлону. Как сообщили в региональном Минспорта, столица Прикамья впервые приняла столь крупные соревнования по летнему триатлону. В них участвовали две группы спортсменов. Это сильнейшие – те, кто выступает на профессиональном уровне и претендует на попадание в состав сборной России: они определяли лучших в рамках Первенства России. Кроме того, любители разыграли награды в турнире «Кама OLYMPIC». Всего на старт вышло более 150 триатлетов.Триатлон – стремительно развивающийся вид спорта. Это проверка выносливости атлетов, когда проплыв водную дистанцию 1,5 км, необходимо преодолеть 5 км на велосипеде, а затем 2,5 км пробежать на скорость. В Перми соревнования прошли в районе набережной и вокзала Пермь-1.Победителем Первенства России стал Михаил Антипов из Рыбинска (Ярославская область). Второе место занял его брат-близнец Григорий, уступив лидеру только на самом финише. По словам братьев, такая конкуренция помогает им развиваться. У девушек победительницей стала Диана Исакова из Москвы.Среди любителей победы одержали жители Пермского края. Обладателем 1 места в абсолютном зачете турнира «Кама OLYMPIC» стала Ольга Дударь, среди мужчин лучшим признан Дмитрий Залога.