← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.07.2022
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В Перми определили победителей Первенства России по триатлону
Триатлон – стремительно развивающийся вид спорта. Это проверка выносливости атлетов, когда проплыв водную дистанцию 1,5 км, необходимо преодолеть 5 км на велосипеде, а затем 2,5 км пробежать на скорость. В Перми соревнования прошли в районе набережной и вокзала Пермь-1.
Победителем Первенства России стал Михаил Антипов из Рыбинска (Ярославская область). Второе место занял его брат-близнец Григорий, уступив лидеру только на самом финише. По словам братьев, такая конкуренция помогает им развиваться. У девушек победительницей стала Диана Исакова из Москвы.
Среди любителей победы одержали жители Пермского края. Обладателем 1 места в абсолютном зачете турнира «Кама OLYMPIC» стала Ольга Дударь, среди мужчин лучшим признан Дмитрий Залога.
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