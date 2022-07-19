Руководители пермских детсадов привлечены к ответственности за нарушения при организации питания
Прокуратура Кировского района г. Перми: «По итогам проверки прокурором руководителям дошкольных учреждений внесены представления, которые рассмотрены, приняты меры к устранению нарушений, 6 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по постановлениям прокурора юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения» в виде штрафов на общую сумму 66 тыс. рублей».
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