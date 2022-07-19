Возбуждено уголовное дело по факту гибели семьи на реке Чусовой

Следственными органами возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей причинение смерти по неосторожности двум и более лицам по факту утопления в реке во время катания на лодке мужчины, его супруги и их малолетнего ребенка.По данным следствия, 16 июля 2022 года в дневное время 39-летний мужчина, его 33-летняя супруга и их 3-летний сын, находясь на реке Чусовая в лодке без спасательных жилетов, во время движения по воде выпали из лодки и утонули. В настоящее время продолжается проведение поисковых работ, в ходе которых обнаружены тела мужчины и ребенка.Как сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю, следователем проведены осмотры места отдыха семьи, принадлежащих им автомобиля и лодки, допрошены свидетели, изъяты и осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, назначены и проводятся судебные экспертизы для установления причины смерти погибших. Расследование уголовного дела продолжается.