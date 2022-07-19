В Перми пройдет Первенство России по триатлону

В Перми 24 июля состоится Первенство России по триатлону. Как сообщили в Минспорта Пермского края, к соревнованиям присоединятся более 300 спортсменов, 100 из них выступят в категории профессионалов, остальные – в любительском зачете. Участникам предстоит преодолеть водную дистанцию, затем проехать 5 км на велосипеде и в конце – пробежать на скорость 2,5 км.Состязания начнутся в 8.00 и пройдут в районе набережной и железнодорожного вокзала Пермь-1. Накануне основного старта, 23 июля, на набережной состоится женский забег. Он начнется в 16.00, после него пройдет детский забег.В связи с проведением мероприятия временно изменится движение автотранспорта. С 07.00 23 июля до 13.00 24 июля будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств по следующим автомобильным дорогам общего пользования местного значения:ул. Монастырская (на участке от ул. Осинской до дома по адресу ул. Монастырская, 2);ул. Петропавловская (на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской);Комсомольский проспект (от ул. Монастырской до ул. Петропавловской).С 07.00 до 13.00 24 июля будет временно прекращено движение всех видов транспорта по следующим автомобильным дорогам общего пользования местного значения:ул. Монастырская (на участке от ул. Осинской до дома по адресу ул. Монастырская, 2);ул. Куйбышева (на участке от ул. Окулова до ул. Советской);ул. Газеты Звезда (на участке от ул. Советской до дома по адресу ул. Газеты Звезда, 2а);ул. Газеты Звезда (на участке от ул. Советской до ул. Ленина);ул. Сибирская (на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина);ул. 25 Октября (на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина);ул. Максима Горького (на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина);ул. Советской (на участке от ул. Газеты Звезда до Тополевого переулка);ул. Петропавловская (на участке от Тополевого переулка до ул. Сибирской);Комсомольский проспект (от ул. Монастырской до ул. Ленина).Также ограничения коснутся посещения самой набережной.