В Перми пройдет Первенство России по триатлону

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ул. Монастырская (на участке от ул. Осинской до дома по адресу ул. Монастырская, 2);
ул. Петропавловская (на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской);
Комсомольский проспект (от ул. Монастырской до ул. Петропавловской).
С 07.00 до 13.00 24 июля будет временно прекращено движение всех видов транспорта по следующим автомобильным дорогам общего пользования местного значения:
ул. Монастырская (на участке от ул. Осинской до дома по адресу ул. Монастырская, 2);
ул. Куйбышева (на участке от ул. Окулова до ул. Советской);
ул. Газеты Звезда (на участке от ул. Советской до дома по адресу ул. Газеты Звезда, 2а);
ул. Газеты Звезда (на участке от ул. Советской до ул. Ленина);
ул. Сибирская (на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина);
ул. 25 Октября (на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина);
ул. Максима Горького (на участке от ул. Монастырской до ул. Ленина);
ул. Советской (на участке от ул. Газеты Звезда до Тополевого переулка);
ул. Петропавловская (на участке от Тополевого переулка до ул. Сибирской);
Комсомольский проспект (от ул. Монастырской до ул. Ленина).
Также ограничения коснутся посещения самой набережной.
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